Bäumenheim

vor 18 Min.

Mehr Anmeldungen als Kita-Plätze: Wo kommen Bäumenheims Kinder unter?

Der Dr.-Hermann-Fendt-Kindergarten in Asbach-Bäumenheim platzt aus allen Nähten.

Plus Die Not ist groß: Fast 20 Kindergarten-Plätze fehlen in Bäumenheim. Im Gemeinderat sorgt das für Diskussionen. Für diese Übergangslösung hat er sich entschieden.

Von Marco Keitel

Dass die Rechnung nicht aufgeht, wird auf den ersten Blick klar. Die Kindertagesstätte der Gemeinde Bäumenheim ist ausgebucht, alle 62 Plätze sind belegt. Für das kommende Kindergartenjahr ist aber Platz für fast 80 Mädchen und Buben nötig. Genau genommen fehlen 16 Plätze, sieben für die Krippe und neun für den Kindergarten. Die Zahl könnte noch steigen, wenn Eltern, die vom katholischen Kindergarten eine Absage bekommen haben, sich an die Gemeinde wenden. Ein Dilemma, denn auf Betreuung und Förderung gibt es einen Rechtsanspruch.

Tut die Gemeinde nichts, riskiert sie, verklagt zu werden. Eine Option wäre, den Turnraum des Kindergartens für einen fünfstelligen Euro-Betrag zu einem Gruppenraum umzubauen. Einige Gemeinderäte brachten andere Lösungen ins Spiel. Roland Neubauer (PWG) hätte lieber einen Waldkindergarten, in dem die Jüngsten den Großteil ihrer Zeit an der frischen Luft verbringen können. Dem erteilte die Verwaltung, zumindest als Lösung für das aktuelle Problem, eine Absage. Kurzfristig sei das nicht umsetzbar.

