Bäumenheim/Mertingen/Oberndorf

16:52 Uhr

Raiffeisen-Volksbank verwirft Pläne für kleine Zentrale in Bäumenheim

Plus Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth hätte in Bäumenheim eine gemeinsame Filiale für drei Gemeinden bauen wollen. Warum daraus jetzt nichts wird.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Die Idee ist nicht neu. Sie wurde schon während der Corona-Pandemie geboren. Die Raiffeisen-Volksbank (RVB) mit ihrem Hauptsitz in Donauwörth wollte in Bäumenheim eine kleine Zentrale bauen, zuständig für die Kunden in den Gemeinden Mertingen, Bäumenheim und Oberndorf. Die jeweiligen Zweigstellen sollten in diesem Zug - sofern noch nicht geschehen - geschlossen werden. Doch nun sind die Pläne überraschenderweise vom Tisch, wie Vorstandssprecher Michael Kruck bestätigt.

„Ich bin wenig begeistert, eigentlich enttäuscht“, äußert sich der Bäumenheimer Bürgermeister Martin Paninka. Er hatte für den Neubau ein Grundstück nördlich des Wasserhauses angeboten, nachdem Paninka zufolge das Geldinstitut „seine Fühler ausgestreckt“ hatte. Der Bürgermeister berichtet, er und sein Gemeinderat hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt, „um die Zukunftsfähigkeit der Bank zu gewährleisten“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen