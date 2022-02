Bäumenheim/Mertingen

07:00 Uhr

Schmutterweg: Verbindung von Mertingen nach Bäumenheim ist vom Tisch

Plus Ein naturnaher Spazier- und Radweg entlang der Schmutter sollte Mertingen und Bäumenheim verbinden. Die Idee ist jetzt still und leise gescheitert.

Von Barbara Wild

Im Herbst 2021 trafen sich die Gemeinderäte von Mertingen und Bäumenheim noch einmal zu einem Spaziergang an der Schmutter. Die Lokalpolitiker beschritten die grüne Wegeverbindung zwischen den Gemeinden, die in Zukunft für jedermann ein lohnendes Ausflugsziel hätte werden sollen: Entlang der sich schlängelnden Schmutter hätte man vom Mertinger Baggersee bis in den Bäumenheimer Ortskern flanieren können - doch der Plan für diesen "Schmutterweg" ist jetzt zu den Akten gelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

