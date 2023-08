Mit 0,8 Promille erwischt: Fahrer gibt Führerschein ab

Am Montagabend wird ein Fahrer kontrolliert, der nach Alkohol riecht.

Ein schwarzer Nissan ist am Montagabend gegen 20.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Asbach-Bäumenheim kontrolliert worden. Die Beamten rochen während der Kontrolle Alkohol und führten einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von knapp über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren eingeleitet. Neben einem Bußgeld hat der Mann auch mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot zu rechnen. (AZ)