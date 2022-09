Mit knapp zwei Promille in Bäumenheim mit dem Rad unterwegs

Mit zwei Promille auf dem Rad unterwegs ist ein Mann in Bäumenheim. Der Polizei fällt er durch seine Fahrweise auf - er braucht die ganze Straße für sich.

Ein stark betrunkener Fahrradfahrer ist Samstagnacht gegen 22 Uhr in Bäumenheim von der Polizei Rain angehalten worden. Der 53-Jährige braucht für seine Strecke entlang der Hauptstraße in Bäumenheim die gesamte Fahrbahn. Der in Schlangenlinien fahrende Mann wurde also kontrolliert, und ein Alkoholtest ergab 1,96 Promille. Das war auch der Grund für die unsichere Fahrweise. Das Fahrrad musste der Mann abstellen, und eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, was wiederum auch seine Fahrerlaubnis mit dem Auto betreffen wird. (AZ)

