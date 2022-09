Mopedfahrer stürzt im Kreisverkehr auf nicht beseitigter Ölspur

Unbekannte hinterlassen im Kreisverkehr in Bäumenheim eine Ölspur. Einem 16-jährigen Mopedfahrer wird das zum Verhängnis.

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in Bäumenheim mit seinem Moped auf einer nicht beseitigten Ölspur gestürzt. Der Jugendliche fuhr aus der Mertinger Straße kommend in den Kreisverkehr ein und geriet auf der Ölspur ins Straucheln. Nach eigenen Angaben sei der 16-Jährige unverletzt geblieben, seine Maschine wurde jedoch auf der linken Seite beschädigt. Der Schaden belaufe sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher der Ölspur bitte an die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)