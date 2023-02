Nachtumzug in Bäumenheim: Tausende Narren feiern im Lichterglanz

Das Spiel mit Licht und Dunkelheit macht den Nachtumzug durch Bäumenheim zu einem besonderen Event. Das zieht Narren aus nah und fern an. Tausende säumen die Straßen.

Wenn es am rußigen Freitag in der Bäumenheimer Hauptstraße dunkel wird, dann sind sie los: die Narren. Sie lassen sich die gute Laune und die unendlich große Lust auf Fasching auch nicht vom schneidigen Wind verderben, der ihnen die Locken der Perücken zerzaust und den mit Lichterketten verzierten Tüllrock durchwirbelt. Endlich ist wieder Nachtumzug in Bäumenheim und zum Dank an den Carneval-Club (CCB) für die aufwändige Organisation und Mühe, halten sich alle Gäste an die Regeln und Hinweise, damit der 17. Umzug unfallfrei über die Bühne gehen kann.

Zwar ist es dann fast schon 19.45 Uhr bis der erste Wagen mit Blaulicht der Polizei flankiert am Vorplatz der Schmutterhalle und der Umzug im Herzen Bäumenheims eintrifft. Doch die Partygäste auf den teilweise monströsen Wagen feiern wie eh und je bis zum letzten Meter. Schließlich hatten sich 85 Gespanne und Fußgruppen angemeldet. Die 2500 Teilnehmer hatten sich zuvor "bis nach Mertingen" aufgestellt, sagte Präsidentin Monika Lang.

Teilnehmer kommen aus mindestens sechs Landkreisen zum Nachtumzug nach Bäumenheim

Das Prinzenpaar der Schlafmützen führte den riesigen Zug an. Markus Schombacher, der Umzugsleiter hatte den Startschuss gegeben und der nächtliche Gaudiwurm setzt sich in Bewegung. Ihm folgen die originellsten Gruppen mit bunten illuminierten Mottowägen aus der Region und darüber hinaus. Teilweise reisen die Faschingswägen bis aus den Landkreisen Augsburg, Aichach, Dillingen, Neuburg, Weißenburg und Eichstätt an und nahmen eine stundenlange Fahrt auf sich, um ihre Wägen den Zuschauern zu präsentieren und mitzufeiern.

74 Bilder An die 10.000 Narren feiern beim Nachtumzug in Bäumenheim Foto: Barbara Wild

Bejubelt von bis zu 10 000 Besuchern entlang der Strecke wurden vor allem wieder die Fußgruppen, die beeindrucken mit fantasievollen Gewändern und Kostümen, die das Spiel aus Licht und Dunkelheit beherrschen. Ballkleider mit hunderten Lego-Steinen besetzt sehen die dicht am Straßenrand stehenden Gäste ebenso wie magisch blau leuchtende Tigerdompteure. Eine Bäumenheimer Gruppe hatte sich in poppige Zirkusgestalten mit ausladenden Gummiperücken und übergroßen Zylindern verwandelt. Sie selbst aber auch ihr Zirkusdach, das sie umkreisten, waren mit filigranen Lichterketten behangen.

Aufwändiges Sicherheitskonzept und viel Personal sorgt für einen reibungslosen Ablauf

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause legen die Organisatoren dieses Jahr höchsten Wert auf Sicherheit. Dafür wurde vom CCB in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und allen Behörden wieder ein Sicherheitskonzept speziell für den Umzug erstellt. Zudem sorgen eine Vielzahl von Sicherheitsmännern, Sanitätern, Polizisten, Feuerwehrleuten und Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) in und außerhalb der Halle für Ordnung und Sicherheit.

Entlang der Route und vor der Schmutterhalle standen die Besucher dicht an dicht. Foto: Barbara Wild

CCB-Präsidentin Marion Lang zeigte sich sehr zufrieden mit den Gästen, die sich an die Sicherheitsregeln hielten und den Bitten, doch hinter der Absperrung zu bleiben, Folge leisteten. Auch das Bemühen, die Umzugsmeile möglichst mit möglichst wenig Müll und Hinterlassenschaffen zu verlassen, schien aufzugehen. Überall hingen Müllsäcken an Bäumen und Laternenmasten, damit kein Anwohner Dosen und Plastikflaschen am nächsten Tag noch im Garten findet. Da bleibt nur noch ein dreifach donnerndes "Schlafmützen - Helau" zu rufen - und einfach weiterzufeiern.