Nächtliche Irrfahrt durch die Baustelle auf der B2

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bog ein Mann mit seinem Auto versehentlich in den Baustellenbereich ein. Ein anderes Fahrzeug folgte ihm.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es beim Baustellenbereich auf der B2 zu einer Irrfahrt von zwei Fahrzeugen gekommen. Gegen 1.50 Uhr fuhr ein ortsunkundiger 24-Jähriger mit seinem Gespann die B2 von Augsburg kommend in Richtung Donauwörth. Im Baustellenbereich nahe Bäumenheim übersah der Mann die baubedingte Gabelung der beiden Fahrstreifen und kam mit seinem Fahrzeug und dem Anhänger in den gesperrten Baustellenbereich ab.

Reifenschaden stoppt die Irrfahrt im Baustellenbereich

Dabei touchierte er mit seinem Gespann mehrere Warnbaken und ein Verkehrsschild. Ein 50-Jähriger, der hinter dem Mann mit seinem Auto fuhr, folgte dem Gespann in den Baustellenbereich. Die Irrfahrt der beiden Verkehrsteilnehmer war allerdings schnell beendet, da sich der 24-Jährige durch die Kollision mit den Warnbaken einen Reifenschaden vorne rechts einhandelte und sofort anhalten musste. Erst nachdem das Gespann anhielt, bemerkte der 50-Jährige, dass er mehr oder weniger blind dem vorherfahrenden Fahrzeug gefolgt ist.

Schäden an Auto und Baustellenabsicherung

Am Fahrzeug des 24-Jährigen und an der Baustellenabsicherung entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und blieb zum Reifenwechsel im Baustellenbereich gesichert stehen. Der 50-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug unbeschadet aus der Baustelle gelotst und konnte anschließend seine Fahrt auf der Bundesstraße weiter fortsetzen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. (AZ)