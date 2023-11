Bäumenheim

12:00 Uhr

Neuauflage des Bauernmarkts: Großer Zuspruch trotz Regenwetter

Bei der Neuauflage des Bauernmarkts in Bäumenheim spielt das Wetter nicht mit - der Zuspruch ist jedoch groß.

Plus Bei der Neuauflage des Bauernmarkts in Bäumenheim trotzen viele Kunden dem schlechten Wetter. Möglicherweise kann sich der Markt bald etablieren.

Von Helmut Bissinger

Ob es eine Wiederholung geben wird, ist im Moment ungewiss. Aber die meisten würden es wohl gerne sehen, wenn der Bauernmarkt in Bäumenheim öfter stattfinden würde. So lautet die Resonanz von Kunden und Standbetreibern. Ein möglicher Zeitraum steht schon zur Überlegung.

Heidi Frauenhoffer, die mit ihrer Tochter Kathrin Höck am Marktplatz von Stand zu Stand unterwegs ist, begrüßt die Initiative. Der Marktplatz biete sich hervorragend an. Die beiden Frauen betrachten mit Interesse das Angebot. „Nach Mehl, Kraut und vielleicht noch Käse“, halten Mutter und Tochter Ausschau. Auch vom garstigen Wetter bei der Neuauflage dieses Bauernmarktes lassen sie sich nicht abhalten. „Die Resonanz ist doch groß“, freut sich Otto Uhl vom Demeter–Hof Funk in Oberndorf. Feldsalat, Fenchel, Sellerie, Knoblauch, Karotten und Lauch finden guten Absatz. Vor dem Zeltstand hat sich jedenfalls eine lange Schlange gebildet, nachdem es eine Regenpause gegeben hat. Und Uhl, Mitglied des Bäumenheimer Gemeinderates, hat alle Hände voll zu tun.

