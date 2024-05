Bäumenheim

vor 21 Min.

Neue Lüftungsanlage für Schmutterhalle kostet viel Geld

Eine neue Lüftungsanlage in der Schmutterhalle in Bäumenheim kostet viel Geld.

Plus In der Schmutterhalle in Asbach-Bäumenheim müssen weitere Sanierungsarbeiten stattfinden. Können die Kosten verringert werden?

Von Wolfgang Römer

Die Lüftungsanlage der Bäumenheimer Schmutterhalle ist in die Jahre gekommen. Bei einem Ortstermin im April wurde Bürgermeister Martin Paninka und einigen anwesenden Gemeinderäten vor Augen geführt, dass der Altbestand weder unter technischen noch unter hygienischen Gesichtspunkten wirtschaftlich vertretbar zu reparieren ist. Eine detaillierte Vorplanung für eine Erneuerung soll noch vor der Sommerpause vorgelegt werden.

Die im Raum stehenden Kosten von weit über 700.000 Euro könnten aber zumindest auf etwa 500.000 Euro gesenkt werden, so Paninka, wenn neue Lüftungsanlagen nicht für drei, sondern nur für zwei Hallenteile eingebaut würden – mit der Konsequenz, dass dann nur noch eine Trennwand abgelassen werden könnte, die Halle damit also zur Zweifachhalle würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen