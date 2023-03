Neue Stellvertreter an der Spitze der Bäumenheimer CSU

Heike Strambach bleibt Ortsvorsitzende, auf zwei anderen Schlüsselpositionen gibt es Wechsel. Wie die Bäumenheimer CSU die Reaktivierung nach Corona bewertet.

Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Bäumenheim standen Neuwahlen an. Heike Strambach wird auch künftig CSU-Ortsvorsitzende sein. Sie wurde von den Mitgliedern in ihrem Amt bestätigt. Neu gewählt wurden Sarah Artner und Dominik Hilger, die neben Andreas Mayer die Vorsitzende künftig vertreten. Die beiden bisherigen Stellvertreter Julian Bumberger und Martin Herfort werden weiterhin als kooptiertes Fraktionsmitglied, beziehungsweise als Beisitzer ein wichtiger Teil des Vorstands bleiben.

Als bewährte Kräfte komplettieren Schatzmeister Markus Dommer und Schriftführer Johannes Mende den engeren Vorstand. Als Beisitzer wurden Benedikt Gerstner, Hans Hegel, Martin Herfort, Tobias Hilger, Pascal Löffler, Norbert Mittler, Ingo Trabert und Manuel Uhl gewählt. Digitalbeauftragter ist künftig Bernhard Haller. Als Kassenprüfer wurden Bernhard Jung und Johann Hurle bestimmt. Das junge Team möchte neue Impulse setzen.

Restart nach Corona ist laut der Bäumenheimer CSU gelungen

In ihrem Rechenschaftsbericht zeigte die Vorsitzende Heike Strambach die Aktivitäten des Ortsverbandes auf. Dieser veranstaltete das traditionelle CSU-Sommerfest im Tennisheim, bildete sich in einem Bierseminar weiter und beteiligte sich aktiv mit je einem Stand am Weihnachtsmarkt der Gemeinde und am Nachtumzug des CCB. Außerdem besuchten die Mitglieder gemeinsam die Prunksitzung.

Das politische Fischessen mit den befreundeten Ortsverbänden aus Donauwörth, Mertingen, Oberndorf, Rain am Lech und Riedlingen war der Höhepunkt der vergangenen Monate. Die Veranstaltung mit rund 130 Gästen sei wichtig für den gegenseitigen Austausch und den Zusammenhalt und solle weiter gepflegt und ausgebaut werden. "Wir haben die Reaktivierung des Ortsverbandes und der Mitglieder nach der schwierigen Corona-Zeit eindrucksvoll geschafft", sagte Heike Strambach. Neue Akzente sollen die positive Entwicklung stärken. "Es zeigt sich, dass die erfolgreiche Jugendarbeit der Jungen Union Asbach-Bäumenheim Früchte trägt, sodass wir heute mit einem jungen Team kraftvoll anpacken können", so Strambach.