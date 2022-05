Wie Bäumenheim das Großprojekt Hallenbad bewältigen will

Das alte Hallenbad am Josef-Dunau-Ring wird abgerissen. Doch der Neubau wird teuer, weshalb sich auch Nachbarkommunen beteiligen sollen.

Wessen Kind schwimmen lernen soll, der muss denkbar früh dran sein bei der Buchung eines Kurses. "Am besten sollte man schon vor der Geburt angemeldet werden", beschreibt Wasserwacht-Chef Michael Haller die angespannte Lage im Landkreis Donau-Ries. Die Kapazitäten im zentralen Lehr- und Lern-Hallenbad in Bäumenheim reichen nicht mehr aus. Zudem steht fest: Das in die Jahre gekommene Bad muss abgerissen werden. Jetzt gibt es erste Daten zu Terminen, Kosten und Fördergeldern.

Die Wartelisten für die Schwimmkurse zeigen: Das Interesse ist überwältigend. Doch der Neubau des Bades in Bäumenheim kostet viel Geld - es braucht die Unterstützung der anderen Kommunen, des Kreises und auch der Schulen. Ansonsten steht viel an möglicher Förderung auf dem Spiel.

Erste Eckdaten für das neue Hallenbad in Bäumenheim

Bei einem Ortstermin in Bäumenheim informierte Bürgermeister Martin Paninka am Donnerstag über jene ersten Eckdaten für den geplanten Neubau des Hallenbads am Josef-Dunau-Ring. 14,5 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, allerdings erwartet die Schmuttergemeinde drei Millionen staatliche Hilfen. Das wiederum ist das Ergebnis eines Gesprächstermins vor Kurzem bei der Regierung von Schwaben in Augsburg.

Doch die Hilfe ist an gewisse Bedingungen geknüpft. Allem voran müssten sich auch genügend Schulen und Schulklassen für Schwimmstunden anmelden. Hier bestünde, wie Wasserwacht-Chef Haller ausführte, noch Luft nach oben. Zwischen fünf und sechs Klassen hätten aktuell gebucht. Ein neues, beim Bau gefördertes Bad verlangte jedoch Buchungen von gut 30 Klassen. Die Konsequenz für Haller: Offensiv Werbung machen für das Schwimmen in den Schulen. Er sagt klar: "Schwimmen lernen ist kein Kann, es ist ein Muss."

Die Schwimmkurse der Wasserwacht des BRK im Hallenbad Bäumenheim sind bei Eltern im Kreis Donau-Ries außerordentlich beliebt. Foto: Barbara Wild

Bei der Bevölkerung insgesamt sei die Nachfrage enorm. Das könne man allein an den langen Wartelisten für die Schwimmkurse der BRK-Wasserwacht ablesen: 38 Kurse mit 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind heuer bei der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes in Bäumenheim verzeichnet. Auf der Warteliste stehen indessen weitere 1180 Kinder - zum Vergleich: vor der Corona-Pandemie waren es noch 450 gewesen. "Das zeigt, wie wichtig den Menschen das Thema ist", bekräftigte Haller.

Hallenbad in Bäumenheim soll 14,5 Millionen Euro kosten

Zwei Machbarkeitsstudien haben laut Bürgermeister Paninka bislang ergeben, dass das Hallenbad und der sich direkt auf dem Areal befindliche Komplex der Grund- und Mittelschule abgerissen und neu gebaut werden sollten. Die Kosten, die Paninka hierzu nennt, sind allerdings enorm: Gut 40 Millionen Euro könnte das Gesamtvorhaben kosten, davon entfielen 14,5 Millionen auf den Neubau des Hallenbads.

Bäumenheim allein könne dies nicht stemmen, weshalb es mittlerweile auch in diesem Bereich einen Zweckverband mit den Nachbarn Mertingen und Oberndorf gibt. Beide Kommunen, so erklärten deren Bürgermeister Veit Meggle (Mertingen) und Franz Moll (Oberndorf), hätten unlängst einstimmig im Rat beschlossen, sich finanziell einzubringen. Vonnöten sei ferner eine Beteiligung weiterer Nachbarkommunen, gern auch über die Grenzen des Landkreises Donau-Ries hinaus. Auch Kommunen wie Nordendorf im Kreis Augsburg könnten Schüler zum Schwimmen nach Bäumenheim schicken und sich über den kommunalen Zweckverband engagieren - oder als "Gastgemeinden" das Bad unterstützen, falls es, wie etwa in Donauwörth, bereits ein Bad gibt.

Zuletzt hat Tapfheim Interesse bekundet. Allerdings sei bereits jetzt eine stärkere Buchung durch die Schulen in der Nachbarschaft notwendig, wie Paninka, Haller sowie auch Landrat Stefan Rößle betonten. Rößle erklärte, der Landkreis selbst dürfe zwar nicht Mitglied des kommunalen Zweckverbands werden, er könne allerdings die Schüler der dem Landkreis unterstellten Schulen in Bäumenheim schwimmen lassen und sich über diesen Weg spürbar an den laufenden Kosten beteiligen.

Mit dem Bau des Hallenbads in Bäumenheim soll 2027 begonnen werden

Mit dem Bau des neuen Bades in Bäumenheim soll, wie Martin Paninka informierte, ab September 2027 begonnen werden. Zieldatum für die Fertigstellung ist Februar 2029. Geplant ist in Bäumenheim auch ein zweites Becken speziell für Schwimmanfänger. Das Bad soll aber auch attraktiv für die übrige Bevölkerung außerhalb der Schulen und der Erstschwimmer werden. So sei auch der Bau von Saunen anvisiert. Ob der Rahmenterminplan sowie die Kosten exakt eingehalten werden können, ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt. Aktuell ist man "drei bis vier Monate hinterher im Plan", was aber laut Paninka noch vertretbar ist angesichts der Größe des Projektes.