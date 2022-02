Bäumenheim

Neues Licht für Rinne in Bäumenheim: Jetzt soll sie endgültig sicher werden

Die Wasserrinne in Bäumenheim soll unter anderem mit mehr Beleuchtung verkehrsicherer werden.

Plus Der Wasserlauf am Marktplatz in Bäumenheim ist trotz Nachbesserungen nicht verkehrssicher. Die Beleuchtung muss erneuert werden - für eine stattliche Summe.

Von Barbara Wild

Die Wasserrinne auf dem Marktplatz in Bäumenheim hat schon für viele Schlagzeilen gesorgt. Die eigentlich schöne Idee, mit einem Wasserlauf den Platz von der Straße zu trennen, hatte sich als Falle für Autofahrer entpuppt. Nach einer ersten Nachbesserung muss die Gemeinde jetzt noch einmal investieren, um die Wasserrinne auch nachts verkehrssicherer zu machen. Das 165 Meter lange LED-Lichtband muss erneuert werden.

