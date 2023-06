Mann flüchtet nach Unfall auf B2: Mehr als 100 Rettungskräfte suchen ihn

Ein 39-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht gegen einen Baum. Danach flüchtet er aber vor der Polizei. Eine Drohne spürt ihn schließlich auf.

Nach einem Verkehrsunfall auf der B2 ist ein 39 Jahre alter Mann geflüchtet. Daraufhin suchten rund 110 Rettungskräfte nach ihm. Wie die Polizeiinspektion Rain mitteilt, war der Mann mit seinem Auto gegen 1.45 Uhr von Donauwörth kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Mertingen geriet der Augsburger nach rechts ins Bankett und kam ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Baum.

Das Fahrzeug wurde in ein Gebüsch zurückgeschleudert, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Eine in die gleiche Richtung fahrende Verkehrsteilnehmerin hielt sofort an und lief zum verunglückten Fahrzeug. Der 39-Jährige kroch gerade aus den Büschen. Er forderte die Zeugin auf zu gehen, packte er noch ein paar Sachen aus seinem Pkw zusammen und flüchtete über die Fahrstreifen zu Fuß in östliche Richtung. Da nicht auszuschließen war, dass der Flüchtige schwere Verletzungen durch den Unfall erlitten hatte, wurden intensive Suchmaßnahmen durchgeführt.

Als der Mann die Polizei bemerkt, läuft er über die B2

Mehrere Polizeistreifen aus Rain, Donauwörth und Gersthofen sowie Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mertingen, Asbach- Bäumenheim und Nordendorf waren bei der Suche eingesetzt. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen an der Suche nach dem Flüchtigen beteiligt. Einige Zeit später konnte der 39-Jährige auf Höhe Nordendorf, östlich der Bundesstraße 2, auf einem Feldweg gesichtet werden. Als der 39-Jährige die Polizei bemerkte, flüchtete er erneut über die vier Fahrstreifen der Bundesstraße und lief Richtung Nordendorf.

Eine Frau wollte dem Verunglückten helfen, der Mann schickte sie aber weg. Foto: Wiemann/bgb Movie

Mit einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Nordendorf konnte der 39-Jährige in Nordendorf ausfindig gemacht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem Verunglückten einen Wert von 0,78 Promille – was wiederum der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Blutentnahme an. Der total demolierte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Bei dem Unfall wurde neben Baum und Gebüsch auch ein Kilometrierungsschild beschädigt. An der Suchmaßnahme waren Rettungskräfte aus Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst beteiligt. (AZ)