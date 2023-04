Oberndorfer prallt leicht alkoholisiert mit Auto gegen Brückengeländer

Ein Rentner fährt bei Bäumenheim auf Höhe des Egelseebaches gegen ein Brückengeländer und landet in einem Feld.

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist es am Donnerstagnachmittag bei Bäumenheim gekommen. Laut Polizei prallte ein Oberndorfer mit seinem Wagen auf der Kreisstraße DON 38, Höhe des Egelseebaches, frontal gegen ein Brückengeländer. Anschließend wurde das Auto des Rentners weggeschleudert und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Von dort musste der Wagen geborgen und abgeschleppt werden. Der Unfallfahrer gab an, unverletzt geblieben zu sein. An seinem Auto entstand ein Totalschaden. Da ein Alkoholtest vor Ort einen Wert von 0,3 Promille ergab, erfolgte eine polizeiliche Strafanzeige wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Der Sachschaden an Auto und Brücke beträgt geschätzte 6000 Euro. (AZ)