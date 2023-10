Ohne Brille unterwegs: Autofahrer prallt bei Regen gegen Laterne

Der 24-jährige prallte mit seinem Wagen gegen einen Laternenmasten. Er blieb unverletzt.

Ein junger Autofahrer aus einer Lechgemeinde, der laut Führerschein eine Brille tragen sollte, war am Donnerstagabend bei Starkregen und Dunkelheit ohne seine Sehhilfe unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige gegen 18.50 Uhr in der Bäumnheimer Anton-Jaumann-Straße, als er die Fahrbahn nicht mehr ausreichend erkannte und am Kreisverkehr vor der Auffahrtsschleife zur B 2 von der Straße abkam. Sein Wagen stieß frontal gegen einen Laternenmast. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Vorderachse des Pkws - er musste abgeschleppt werden. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Schaden von etwa 5000 Euro. Eine Anzeige war die polizeiliche Folge. (AZ)