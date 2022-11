Konzert: Oswald Sattlers Anziehungskraft ist ungebrochen

Plus Das vorweihnachtliche Konzert Oswald Sattlers in Bäumenheim läuft anders als erwartet. Dennoch schafft es der Tiroler, den richtigen Ton beim Publikum zu treffen.

Lange Schlangen vor der Kirche, die Straßen weit umher mit Fahrzeugen mit Kennzeichen von weit außerhalb des Donau-Ries zugeparkt: Oswald Sattlers Anziehungskraft ist – trotz langer Corona-Pause – offensichtlich ungebrochen. Dabei muss er das Konzert allein stemmen, wie vor rappelvoller Kirche Pfarrer Markus Lidel in seiner Begrüßungsansprache vorträgt: Aufgrund coronabedingter Ausfälle kämen das Ensemble Otti Baur und der Chor nicht mit.