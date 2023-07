Parkendes Auto angefahren in Bäumenheim: 3000 Euro Schaden

Auf einem Firmenparkplatz in Bäumenheim wird ein parkendes Auto von einem Unbekannten angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang noch Unbekannter hat laut Polizeibericht ein parkendes Auto auf einem Firmenparkplatz in der Mertinger Straße in Bäumenheim angefahren, einen hohen Schaden verursacht und ist dann geflüchtet. Der 33-jährige Besitzer des beschädigten Autos parkte dort von 5.40 bis 14.15 Uhr. Als er zu seinem Opel zurückkam, bemerkte er den Schaden am Heck und verständigte die Polizei. Diese schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. Aktuell werden die Videoaufzeichnungen des Parkplatzes ausgewertet. Hinweise werden unter 0906/706670 entgegengenommen. (AZ)