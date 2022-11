Massiver Pilzbefall: Der Schmutterwald in Bäumenheim wird umgebaut

Plus Der beliebte Schmutterwald in Bäumenheim steckt mitten im Wandel. Hunderte Eschen müssen fallen und den Weg freimachen für neue Sorten im Wald.

Der Baumstock ist weich und faulig. Revierförster Thomas Lutz muss nur ein wenig mit den Fingern pulen und schon bricht die modrige Rinde aus dem Stamm. Auf den ersten Blick sieht der Baum nicht krank aus, doch eine orangefarbene Markierung hat ihn für den Bäumenheimer Bauhof zum Fällen freigegeben. Nochmal hundert Eschen werden diesen Winter aus dem Schmutterwald entnommen. Der Wald ist im Wandel – aus gutem Grund.