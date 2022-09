Polizei kontrolliert an der Schmutterhalle in Bäumenheim

Im verkehrsberuhigten Bereich vor der Schmutterhalle gilt Schrittgeschwindigkeit. Doch daran halten sich wohl wenige. Jetzt hat die Polizei kontrolliert.

Nachdem sich Anwohner immer wieder über Raser im Bäumenheimer Ortskern beschweren, hat die Polizei Donauwörth am Mittwochnachmittag an der Schmutterhalle kontrolliert. Konkret ging es um das Verhalten der Autofahrer in der Straße "Am Neuen Weg", die als verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert ist. Dort müssen Autos Schrittgeschwindigkeit (maximal 10 km/h) fahren und das Spielen von Kindern ist ausdrücklich erlaubt.

Kontrolle im verkehrsberuhigten Bereich in Bäumenheim

Die Beamten mussten in zahlreichen Fällen Auto- und Fahrradfahrende anhalten und an die Verkehrsregeln erinnern – obwohl die Gemeinde bereits ein digitales Anzeigegerät installiert hat. In acht Fällen musste sogar ein gefahrener Wert über 20 km/h beanstandet werden.

Das leider schnellste gemessene Tagesergebnis waren um 14.15 Uhr die 33 Kilometer pro Stunde eines Autofahrers aus Nördlingen. Den Mann erwarten nun 115 Euro Bußgeld und ein Punkt im Fahreignungsregister. Zudem ahndeten die Beamten im Zusammenhang der Kontrolle mehrere Gurt- und Ausrüstungsverstöße. (AZ)