Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Bäumenheim

Der Mann sitzt mit 1,1 Promille am Steuer seines Wagens. Das hat Folgen für ihn.

Als die Polizei am frühen Samstag gegen 1 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer in der Bäumenheimer Bürgermeister-Müller-Straße kontrollierte, schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Wie ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, hatte der Mann knapp über 1,1 Promille intus. Die kontrollierenden Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des 25-Jährigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel sicher. (AZ)