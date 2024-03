Polizei verhindert zwei Alkoholfahrten in Bäumenheim

Zwei betrunkene Männer wollen in Bäumenheim mit einem Elektro-Tretroller beziehungsweise einem Fahrrad losfahren. Die Polizei verhindert das.

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Asbach-Bäumenheim auf einen Schlag gleich zwei Männer davon abgehalten, im betrunkenen Zustand am Straßenverkehr teilzunehmen. Kurz vor 1 Uhr stellte eine Streifenbesatzung im Josef-Dunau-Ring einen 19-Jährigen und einen 31-Jährigen fest. Beide waren sichtbar erheblich alkoholisiert. Die Beamten sprachen das Duo an, woraufhin der 19-Jährige auf einem in der Nähe abgestellten Elektro-Tretroller wegfahren wollte und der 31-Jährige mit einem Fahrrad.

Alkoholtests vor Ort ergaben 1,6 bei dem jüngeren und knapp 1,4 Promille bei dem älteren Mann. Die Beamten untersagten die jeweiligen Fahrten und stellten die Personalien der beiden Betrunkenen fest. (AZ)