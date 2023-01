Polizisten hindern Betrunkenen in Bäumenheim an Promillefahrt

Polizisten beobachten einen alkoholisierten Mann in Asbach-Bäumenheim. Die Beamten verhindern, dass dieser eine Straftat begeht.

Eine Polizeistreife hat am frühen Donnerstagmorgen in Asbach-Bäumenheim verhindert, dass sich ein Betrunkener hinter das Steuer seines Autos setzt. Die Beamten beobachteten den Mann um 5.44 Uhr auf einem Rastplatz an der B2. Der 44-Jährige wollte mit seinem Pkw wegfahren. Bevor der Mann den Wagen startete, kontrollierten ihn die Gesetzeshüter und ließen ihn einen Alkoholtest machen. Der zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an.

Deshalb untersagten die Polizisten dem 44-Jährigen die Fahrt, die in diesem Zustand eine Straftat bedeutet hätte. Außerdem zogen die Beamten den Autoschlüssel ein. Diesen kann sich der Mann, der aus einer benachbarten Lechgemeinde stammt, in nüchternem Zustand auf der Dienststelle in Donauwörth abholen. (AZ)