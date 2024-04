Polizisten verhindern Alkoholfahrt eines Autofahrers

Glück für einen Pkw-Fahrer in Bäumenheim: Eine Streife der Polizei bewahrt den 37-Jährigen davor, sich strafbar zu machen.

Eine Streife der Polizei hat in Asbach-Bäumenheim verhindert, dass ein Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, sich strafbar machte. Die Beamten stellten am Sonntagabend auf dem Rastplatz an der B2 den 37-Jährigen fest. Der saß in seinem Wagen und wollte diesen gerade starten, um wegzufahren. Er wolle nach Hause, erklärte der Mann den Polizisten. Die bemerkten, dass er eine "Fahne" hatte.

Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Gesetzeshüter untersagten dem 37-Jährigen die Fahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Wäre der Angetrunkene losgefahren, hätte er eine Ordnungswidrigkeit begangen, die unter anderem ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge gehabt hätte. (AZ)