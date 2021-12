Bäumenheim

06:30 Uhr

Prozess um versuchten Totschlag: Opfer schildern die schlimmen Momente

In dieser Gemeinschaftsunterkunft in Bäumenheim nahm die Auseinandersetzung ihren Anfang. Ein Mann war mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten.

Plus Nachdem er von vier Männern in Bäumenheim misshandelt worden war, musste ein 34-Jähriger mehrfach operiert werden. Auch eine Frau musste viel einstecken.

Von Michael Siegel

Sie habe unter Schock gestanden, habe nicht handeln können: So schilderte die heute 23-jährige Ex-Lebensgefährtin eines 26-jährigen Angeklagten jene Stunden im September 2020 in Asbach-Bäumenheim, wo nicht nur sie durch Schläge verletzt wurde, sondern ein Bekannter beinahe hätte getötet werden können. Dieser Mann, ein 34-jähriger Zeitarbeiter, wurde damals durch zahllose Schläge und Tritte schwer verletzt, mehrmals operiert und kann nach eigener Aussage erst seit August dieses Jahres wieder arbeiten. Er schilderte in seiner Zeugenvernehmung, dass sich gleich vier Männer unvermittelt auf ihn gestützt und ihn bewusstlos geprügelt hätten. „Wie eine Ewigkeit“ seien ihm diese Ereignisse vorgekommen, so ein heute 78-jähriger Rentner im Zeugenstand, in dessen Wohnzimmer sich die Gewalttat abgespielt hatte.

