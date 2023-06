Radfahrerin ist durch Handy abgelenkt und verursacht Unfall

In Bäumenheim hat sich ein Unfall mit zwei Radfahrern ereignet. Dabei war die Verursacherin durch ein Handy abgelenkt.

Am Freitag hat sich ein Unfall zwischen zwei Radfahrern in Bäumenheim ereignet. Eine 22-Jährige bog um 7 Uhr in einem zu engen Bogen nach links ab. Dabei war sie auch noch durch die Bedienung ihres Handys abgelenkt. Deshalb übersah sie einen mit seinem E-Bike entgegenkommenden 58-jährigen Mann.

Die junge Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden

Die junge Frau stürzte ohne Kontakt mit dem anderen Rad von ihrem Fahrrad und zog sich dabei Schürfwunden und Prellungen zu. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankhaus gebracht werden. Den Mann traf das umfallende Fahrrad noch am Bein, wobei er sich leicht verletzte. Er konnte sich aber auf seinem E-Bike halten und wurde nicht schwerer verletzt. (AZ)