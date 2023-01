Reisebus prallt bei Unfall gegen geparkten Lkw

Ein Bus stößt in Bäumenheim gegen einen Lastwagen.

Ein 57-Jähriger ist mit seinem Reisebus in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Bürgermeister-Müller-Straße in Bäumenheim gegen einen Lkw gestoßen. Nach Angaben der Polizei rangierte der Fahrer gegen 0.15 Uhr mit seinem Omnibus, als er mit dem Heck gegen einen geparkten Laster prallte. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten verwarnten den Mann gebührenpflichtig. (AZ)

