Rentner in Bäumenheimer Supermarkt beklaut

Unbekannte haben einem 92-Jährigen sämtliches Bargeld aus dem Geldbeutel geklaut. So kann er seinen Einkauf in einem Bäumenheimer Supermarkt nicht bezahlen.

Ein 92-jähriger Rentner ist beim Einkaufen in einem Supermarkt in Bäumenheim beklaut worden. Eine bislang unbekannte Person nutzte laut Polizei Donauwörth einen unbeachteten Moment und stahl den gesamten Inhalt aus der Geldbörse des Rentners. Dieser konnte seine Einkäufe an der Kasse nicht mehr bezahlen.

Es wurden drei Zehneuroscheine geklaut. Bei der PI Donauwörth läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)