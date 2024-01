Bäumenheim

17:03 Uhr

"Rettet unser Hallenbad!" – In Bäumenheim wird 24 Stunden lang geschwommen

Beim 24-Stunden-Schwimmen in Bäumenheim wurden die geschwommenen Bahnen gezählt.

Plus Mit dem 24-Stunden-Schwimmen will die Wasserwacht für den Erhalt des Bäumenheimer Hallenbads kämpfen. Es gibt Spiele, Wettbewerbe und einen besonderen Auftritt.

Von Jule Eibl

„Wir machen die Nacht zum Tag“, so begrüßte Anna Haller, Vorsitzende der Wasserwacht Asbach-Bäumenheim, beim 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad die Anwesenden. Darunter waren am Dreikönigstag zahlreiche Schwimmer: Für 20 Teams hatten sich 360 Teilnehmende angemeldet. Aber auch viele Helfer waren dabei. Das Event fand nach vierjähriger Pause zum fünften Mal statt. Dabei hat das Bad 24 Stunden geöffnet und bietet Teams die Gelegenheit, gegeneinander anzutreten: Wer am weitesten schwimmt, gewinnt. Auch Einzelschwimmer können dabei sein. Doch neben den sportlichen Leistungen stand die Veranstaltung unter einem wichtigen Motto.

Denn die Wasserwacht wollte auf das große Hallenbadsterben aufmerksam machen und an die Politik appellieren, dass das Bäumenheimer Hallenbad erhalten bleiben muss. Im örtlichen Gemeinderat wird bereits seit Jahren über eine mögliche Sanierung oder einen Neubau und eventuelle Förderungen diesbezüglich diskutiert. Daher soll das Schwimmen heute ein Zeichen setzen, wie eine Besucherin erzählte: „Unser Hallenbad steht auf der Kippe, aber wir müssen es erhalten!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

