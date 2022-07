Rückzieher in Bäumenheim: Doch keine Ermahnung für Gemeinderat Seel

Plus Der Bäumenheimer Kommunalpolitiker Manfred Seel wird nun doch nicht von seinem Gemeinderat abgemahnt. Die Kehrtwende hat verschiedene Gründe.

Gegen Manfred Seel wird nun doch keine Ermahnung durch den Bäumenheimer Gemeinderat ausgesprochen. Zwar sind sich seine Ratskollegen einig, dass das Verhalten des Linken-Gemeinderates nicht in Ordnung war. Doch schriftlich wollte man das nun doch nicht niederlegen. Eine geplante, lediglich mündlich auszusprechende Ermahnung sieht die Rechtsaufsicht des Landratsamtes Donau-Ries nämlich gar nicht vor. Am Ende lässt der Bäumenheimer Gemeinderat die Sache auf sich beruhen, verbunden mit der Hoffnung, bei Seel sei eine "Sensibiliserung" eingetreten.