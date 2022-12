Saatkrähen im Donau-Ries-Kreis: Eine Plage ohne Gegenmittel?

Von Barbara Wild - vor 50 Min. Artikel anhören Shape

In Bäumenheim brüten so viele Saatkrähen wie sonst nirgends in Schwaben. Erstmals wird auch der Schaden in der Landwirtschaft beziffert – die Summe ist sechsstellig.

Mindestens 1600 Saatkrähen haben den Schmutterwald von Asbach-Bäumenheim als ihren Brutplatz auserwählt. Die Vögel vermehren sich seit Jahren rasend schnell. Mittlerweile lebt am Ortsrand der Industriegemeinde die größte Kolonie in ganz Schwaben. 850 Brutpaare wurden zuletzt gezählt. Doch nicht nur die Anwohner leiden unter dem Dreck und dem Lärm der Tiere. Ein aktuelles Gutachten des Landesamtes für Umwelt belegt eindeutig: Saatkrähen richten auch in der Landwirtschaft hohe Schäden an und kosten den Bauern viele Nerven.

