Schlägereien und Randale: Die Polizei hat beim Feuerwehrfest viel zu tun

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte es gegen 4.40 Uhr eine unschöne Szene beim Verlassen des Festgeländes gegeben. Ein 40-jähriger Festbesucher war auf dem Nachhauseweg in der Bahnhofstraße, als er von einem unbekannten Mann um eine Zigarette gebeten wurde. Da er der Bitte nicht nachkam, wurde er bis in die Schmutterwiese verfolgt, mit dem Tode bedroht und mit unflätigen Kraftausdrücken beleidigt. Zum Täter liegen keine Hinweise vor, auch hier werden Angaben von Zeugen entgegengenommen. (AZ)