Schmutterhalle: "Der neue Boden soll schon was aushalten"

Beim Fasching wird in der Schmutterhalle in Bäumenheim wieder getanzt. Der Bauausschuss entschied sich aber nun gegen einen besonderen Schutzbelag für den neuen Sportboden.

Plus Die Faschingssaison steht an und in Bäumenheim wird auf dem neuen Sportboden getanzt. Einen Schutz für ihn lehnen die Räte auch mit Blick auf die Ehrenamtlichen ab.

Der neue Sportboden der Schmutterhalle wird fürs Erste nicht mit einem Schutzbelag für Veranstaltungen ausgerüstet. Bei der letzten Sitzung des Grundstücks-, Bau- und Werkausschusses (GBW) vor der Weihnachtspause kamen die Mitglieder zu dem Schluss, es entgegen dem Stimmungsbild in einer der vorherigen Gemeinderatssitzungen erst einmal ohne diese Vorrichtung zu versuchen.

Vier Varianten, um den neu verlegten Hallenboden vor Verschmutzung und Schäden zu schützen, stellten Bürgermeister Martin Paninka und Bauamtsleiter Stefan Bissinger den Ausschussmitgliedern vor: ein Klebeflies, Nadelfliesteppich-Fliesen, ein PVC-Schutzboden und Milchtütenpapier. Letztere favorisierte die Verwaltung, weil es zum einen preisgünstig, zum anderen sehr leicht und dennoch reißfest ist und je nach Beanspruchungsgrad auch mehrfach verwendet werden kann. Doch schon der erste Diskussionsbeitrag von dem als Gast im Ausschuss anwesenden Ratsmitglied Hansrobert Schimmer (BfB) gab den Ton der weiteren Wortmeldungen vor. „Man sollte es erst einmal eine Saison ohne Schutzbelag probieren“, forderte er.

