Schockanruf: Rentner will 40.000 Euro bei Bank abheben

Ein Senior in Asbach-Bäumenheim fällt beinahe auf einen Schockanruf herein. Eine Bankmitarbeiterin verhindert den Betrug.

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin in Asbach-Bäumenheim hat am Donnerstag verhindert, dass ein Rentner das Opfer von Betrügern geworden ist, die mit sogenannten Schockanrufen agieren. Der Senior war der Polizei zufolge drauf und dran, 40.000 Euro zu verlieren.

Die Polizei berichtet von einer regelrechten Welle von solchen Anrufen, die Personen in der Region in dieser Woche erhielten. So auch am Donnerstag. Unbekannte kontaktierten einen älteren Mann in Bäumenheim mehrfach. Eine Anruferin teilte dem Rentner mit: "Papa, ich hatte einen Unfall. Ich habe eine rote Ampel übersehen, da einen Unfall verursacht und ein Kind ist dabei ums leben gekommen." Anschließend reichte die Frau das Telefon an einen angeblichen Staatsanwalt weiter. Dieser forderte als "Kaution" einen Betrag von 40.000 Euro in bar oder wahlweise Gold.

Der Rentner ruft seine Tochter an und der Schwindel fliegt auf

Der Senior machte sich auf den Weg zu seiner Bank, um das geforderte Geld abzuheben. Die Bankangestellte schöpfte Verdacht und empfahl dem Mann, seine Tochter anzurufen. Dies tat er noch in der Filiale. So flog der Schwindel auf und es entstand kein Schaden. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. (AZ)