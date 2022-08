Schon wieder ein Unfall an der Baustelle auf der B2

Im Baustellenbereich auf der B2 bei Bäumenheim passieren immer wieder Unfälle. Jetzt hat es wieder gekracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut hat es im Baustellenbereich der B2 auf Höhe Bäumenheim gekracht. Diesmal hat ein Lkw-Fahrer aus Donauwörth den Schaden, weil ein anderer Autofahrer rücksichtslos agiert hat. Seit April wird auf dem Abschnitt die Brücke über die B16 und die Bahngleise saniert. Dafür ist die B2 nur einspurig befahrbar.

Gegen 11.30 Uhr am Mittwoch war der Lkw auf der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Am Ende der momentanen Baustelle bei Asbach-Bäumenheim befuhr zur selben Zeit ein bislang unbekannter Autofahrer den linken Fahrstreifen. Dieser wechselte trotz des direkt neben ihm fahrenden Laster nach rechts. Obwohl der 58-jährige Fahrer mehrfach die Hupe betätigte, führte der Autofahrer seinen Fahrstreifenwechsel fort.

Unfallfahrer kümmert sich nicht um den von ihm ausgelösten Schaden auf der B2

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts ins Bankett aus und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Da sich der Unfallverursacher entfernte, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, wurde ein Strafverfahren - zunächst gegen Unbekannt - eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

