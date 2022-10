Bäumenheim

vor 32 Min.

Schon wieder hat es an der B2-Baustelle bei Bäumenheim gekracht

Weil er die Warnbarken übersieht, kracht ein Autofahrer in die Baustelle auf der B2 bei Bäumenheim. Am Ende landet er mit seinem Fahrzeug an einem Baum.

Einen schweren Unfall hat es am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in der Baustelle auf der B2 Höhe Bäumenheim gegeben. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Bobingen war in Richtung Donauwörth unterwegs. Bei der Verengung auf einen Fahrstreifen Höhe Asbach-Bäumenheim-Nord übersah der Mann die zahlreichen Warnbaken samt Bodenleuchten und fuhr geradeaus weiter. Er zerstörte mehrere Warnbaken in einem Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. In der Folge verriss der 61-Jährige das Lenkrad seines Wagens und prallte frontal gegen einen Baum. An seinem Hyundai entstand Totalschaden. Der Schaden wird von der Polizei Donauwörth auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten der Donauwörther Inspektion informierten die zuständige Straßenmeisterei, den Schaden an der Baustelleneinrichtung wieder zu beheben. Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,0 Promille. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

