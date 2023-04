Bäumenheim

12:00 Uhr

Schulsport erhöht Förderung für Hallenbad in Bäumenheim

Das bisherige Hallenbad in Asbach-Bäumenheim soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Plus Damit die Gemeinde Asbach-Bäumenheim für das geplante Hallenbad höhere Zuschüsse erhalten kann, tritt der Landkreis den Förderanspruch für drei Schulen ab.

Der Landkreis Donau-Ries macht es durch einen formalen Beschluss möglich, dass die Gemeinde Asbach-Bäumenheim beim geplanten Bau eines neuen Hallenbads einen höheren staatlichen Zuschuss erhalten kann. Dies kann die Kommune erreichen, wenn sie den Förderanspruch für eine bestimmte Zahl an Schulklassen nachweisen kann.

Der Kreisausschuss des Kreistags hat jetzt einstimmig beschlossen, der Gemeinde diesen Anspruch für das Gymnasium, die Hans-Leipelt-Schule (FOS/BOS) sowie die Berufs- und Technikerschule in Donauwörth zu überlassen. Zusammengerechnet erreiche man in diesen mehr als 70 Klassen, erklärte Kreiskämmerer Martin Müller. Um das Hallenbad in der Dimension einer Dreifachübungsstätte gefördert zu bekommen, seien mindestens 165 Sportklassen nachzuweisen, im Falle einer Doppelübungsstätte seien es mindestens 105.

