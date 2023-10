Bäumenheim

17:00 Uhr

Schwer verletzt auf der B2: Unfallopfer trifft vor Gericht auf den Fahrer

Plus Einen Zusammenstoß auf der B2 überlebt ein 72-Jähriger nur knapp. Bei der Gerichtsverhandlung sucht der Geschädigte nach Antworten, doch die Enttäuschung überwiegt.

Von Nicolas Friese

Am 3. September 2022 veränderte sich vieles, zumindest für einen damals 72-Jährigen aus Niedersachsen. Als er gegen 18.40 Uhr auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim Richtung Norden unterwegs war, prallte plötzlich ein Audi von links in sein Unimog-Gespann. Was danach geschah, weiß er nicht mehr. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nun wurde der Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt. Nach eigenen Angaben des Niedersachsen hat das Unglück ihm und seiner Familie viel Leid gebracht. Am Ende eskalierte die Verhandlung beinahe.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt ist ein 84-Jähriger, wohnhaft in Dinkelsbühl und ehemaliger Maschinenbautechniker. An dem besagten Septemberabend 2022 fuhr er auf der rechten Spur der B2 Richtung Norden, als er dort ungewöhnlich viel Verkehr bemerkte: "Ich habe gesehen, dass meine Spur voll ist, weshalb ich auf die linke Spur gewechselt bin." Dass nur die rechte Spur befahren werden durfte, hatte einen Grund: Die B2 war wegen einer Baustelle verengt. Das erkannte der 84-Jährige nicht und fuhr ungebremst in die Warnbaken der Baustellenabsperrung. Nach etwa 200 Metern realisierte er die Situation, weshalb er auf die rechte Spur hinüberzog und das Unglück seinen Lauf nahm.

