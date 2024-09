Sechsjähriger Bub wird in Bäumenheim von Tretrollerfahrerin verletzt

Ein 6-jähriger Schüler wurde am Montagmorgen von einer Tretrollerfahrerin verletzt und einfach liegen gelassen. Wie die Polizei mitteilt, war der Bub gerade auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs, als sich ihm die Unbekannte von hinten mit ihrem Cityroller näherte. Sie fuhr das Kind so heftig an, dass es stürzte und sich ein Bein brach. Ohne anzuhalten, fuhr die Verursacherin davon. Bei ihr solle es sich möglicherweise um eine Brillenträgerin mit jugendlichem Aussehen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Tretrollerfahrerin nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 entgegen. (AZ)

