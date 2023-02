Sekundenschlaf: Autofahrer touchiert Leitplanke auf der B2

Ein 37-Jähriger ist am Freitagnachmittag auf der B2 bei Bäumenheim gegen eine Leitplanke gefahren. Ursache dafür war wohl Sekundenschlaf.

Am Freitagnachmittag ist ein 37-Jähriger auf der B2 auf Höhe Bäumenheim kurz eingeschlafen und hat dabei eine Leitplanke touchiert. Der Fahrer aus Augsburg fuhr am frühen Abend mit seinem Auto in Fahrtrichtung Norden, als er laut eigenen Angaben in einen kurzen Sekundenschlaf gefallen sei. Deswegen touchierte er mit seiner linken Fahrzeugseite die Leitplanke und verursachte an dieser und dem eigenen Fahrzeug einen größeren Schaden. Am Auto wird der auf rund 5000 Euro geschätzt. Weil er zudem nicht die Polizei verständigte, muss der Fahrer mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. (AZ)