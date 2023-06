Seniorin stürzt in Bäumenheim vom E-Bike und verletzt sich schwer

In Bäumenheim stürzt eine ältere Frau nach einem Unfall von ihrem E-Bike und verletzt sich schwer. Sie muss zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zwei Frauen auf E-Bikes haben sich bei einem Unfall in Asbach-Bäumenheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren eine 77- und eine 62-Jährige am Sonntag um 16.30 Uhr nebeneinander in der Straße „Im Weiler“ unterwegs. Dabei machten beide zur gleichen Zeit einen Fahrfehler. Sie kollidierten seitlich mit ihren Rädern und stürzten.

Die Ältere, die keinen Helm trug, verletzte sich schwer. Sie wurde per Rettungswagen mit einem Verdacht auf unter anderem eine Hüftfraktur in eine Klinik gebracht. Die jüngere Radlerin kam mit leichten Blessuren davon. Die Höhe des Schadens an beiden Elektrofahrrädern ist noch nicht abschließend beziffert. (AZ)

