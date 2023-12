So will Bäumenheim in Sachen Nahwärme vorgehen

Mit großer Mehrheit stimmten die Ratsmitglieder in Bäumenheim ab. Doch zuvor gab es eine lebhafte Debatte mit vielen Für und Wider. Worum es im Einzelnen ging.

Das Thema Nahwärmeversorgung kommt in Asbach-Bäumenheim voran. Mit nur einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem von der Geschäftsführerin der AB Ökoenergie GmbH, Johanna Siebold, vorgelegten Mehrjahresplan zu.

Bis die Gemeinderatsmitglieder allerdings in ihrer großen Mehrheit überzeugt waren, ging eine lebhafte Debatte voraus, denn der von dem gemeindlichen Tochterunternehmen vorgelegte Fahrplan warf in der Runde so manche Fragen auf. Die Priorisierung des Wärmenetzes Süd mit der Möglichkeit, auch den Schulhausneubau mit Hallenbad anzuschließen, wollten nicht alle Gemeinderäte so ohne Weiteres absegnen.

So mahnte der CSU-Fraktionsvorsitzende Michael Haller an, die Reihenfolge der Bauabschnitte an Wirtschaftlichkeitskriterien auszurichten. Parteikollege Julian Bumberger warf in die Debatte, dass die von der Firma GP Joule aufs Papier gebrachten Planungszonen sich auch wieder verändern könnten. Wie einige andere in der Runde wünschte sich auch PWG-Gemeinderat Werner Rauch ein genaueres, mit Zahlen hinterlegtes Konzept. Auf einige offene Fragen wies Melanie Koc (SPD) hin: „Finden wir überhaupt genügend Flächen für PV-Anlagen? Und beißt sich die Katze nicht in den Schwanz, wenn die Verbraucherpreise letztlich von der Zahl der Anschlüsse abhängen, die Interessenten aber vor Vertragsabschluss wissen wollen, was sie zahlen werden?“

Bei den Flächen für Photovoltaik zeigte sich Johanna Siebold optimistisch

Das Grundproblem der zweiten Frage wollte Johanna Siebold nicht in Abrede stellen, verwies aber darauf, dass die Preiskalkulationen von einer Mindestquote von 50 Prozent aller Haushalte in einem Gebiet ausgingen. „Darunter rechnen sich die Kosten für die Infrastruktur ohnehin nicht“, so die Geschäftsführerin. Was die notwendigen Flächen für die Photovoltaikanlagen angeht, zeigte sich Siebold nach ersten Gesprächen optimistisch.

Nach Siebolds Zusage, das Für und Wider für die Priorisierung des Wärmenetzes Süd noch einmal detailliert aufzulisten (ein entscheidendes Argument ist das lebhafte Interesse großer Gewerbebetriebe) und der Ergänzung des Antrags um den Satz, dass Anpassungen aufgrund geänderter Fakten jederzeit möglich sind, stimmten die Ratsmitglieder schließlich mit der Gegenstimme von Manfred Seel (Linke) dem Mehrjahresplan zu. Seel begründete sein Nein damit, dass sich die Gemeinde vorschnell auf Wärmepumpen als Hauptenergiequelle festlege und dass bei der Entscheidung nicht Wirtschaftlichkeit, sondern der Umweltgedanke die Hauptrolle spielen müsse.