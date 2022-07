Bäumenheim

vor 17 Min.

Solarpark in Bäumenhem: Molkerei Zott sucht Auswege aus der Energiekrise

Plus Die Molkerei Zott will in Bäumenheim einen 3,5 Hektar großen Solarpark bauen, doch das Projekt ist kein Selbstläufer. Für das Unternehmen geht es um nichts weniger als die Zukunft.

Von Barbara Wild

Es ist "eine Frage des Überlebens", sagt Zott-Geschäftsführer Anton Hammer. Er macht keinen Hehl daraus, wie brennend für die Molkerei Zott die Energiefrage ist. Bis 2035 müssen deutsche Unternehmen C0 2 -frei sein - so sieht es das neue Bundesgesetz der Ampelkoalition vor. Schon allein das bringt Zott in Bedrängnis. "Wie ein Brandbeschleuniger", so Hammer, wirke zudem die aktuelle Gaskrise. Zott muss handeln, doch bei der Diskussion um einen firmeneigenen Solarpark in Bäumenheim zeigt sich: So einfach ist das alles nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen