Stimmung in Bäumenheim: Faschingscomeback in der Manege

Plus Nach der langen Corona-Pause stellen sich endlich die neuen Prinzenpaare in Bäumenheim vor – und das umgeben von Tiger, Clown und Akrobat.

Dunkel wird es in der Schmutterhalle, über 500 Augenpaare folgen dem Kegel des grellen Scheinwerferlichts, das sich auf den roten Vorhang heftet. Dahinter verbirgt sich dieses Mal eine Zirkusmanege. Denn dem diesjährigen Motto "Hereinspaziert in einen Zirkus voller Narren" getreu, tummeln sich auf der Bühne Raubkatzen wie Löwen, Leoparden und Tiger neben Narren und Clowns.