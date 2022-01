SUV kracht in Bäumenheim gegen Laternenmast

Ein 61-jähriger ist mit seinem Fahrzeug in Bäumenheim unterwegs. Der Mann passt aber nicht auf und so kracht der SUV gegen einen Lichtmasten.

Ein SUV ist am Sonntag gegen 9 Uhr, wohl aus Unachtsamkeit des 61-jährigen Fahrers, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bäumenheimer Josef-Dunau-Ring gegen einen Lichtmasten gekracht. Dieser wurde dadurch beschädigt und stand in der Folge schief, heißt es von der Polizei. Insgesamt entstand durch den Anprall ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Der Fahrer gab an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten sorgten für einen Personalienaustausch mit der geschädigten Firma. (AZ)