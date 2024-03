Teures E-Bike aus Fahrradkeller geklaut

Ein verschlossenes Elektrofahrrad wird in Bäumenheim gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus einem Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses in der Donauwörther Straße in Bäumenheim ist irgendwann zwischen 11. Februar, 22.30 Uhr, und vergangenen Dienstag, 6.15 Uhr, das versperrte Elektromountainbike eines 31-Jährigen gestohlen worden. Das Cube Access Hybrid in der auffälligen Farbe Silber/Violett hat laut Polizei einen Neupreis von 2300 Euro. Beamte der PI Donauwörth nahmen die Seriennummern in den polizeilichen Fahndungsbestand auf und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)