Theater, Musik und Kabarett: Das ist am Kulturherbst geboten

Der 21. Kulturherbst in Asbach-Bäumenheim beginnt am Freitag, 13. Oktober, und bietet wie gewohnt eine breite Palette an verschiedenen Veranstaltungen für alle Altersgruppen.

Den Start mach am Freitag um 16 Uhr das Kindertheater „Uggl in Gefahr“ im Sitzungssaal des Rathauses. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt kostet vier Euro, der Erlös kommt dem Förderverein Lebenshilfe-Wohnstätten zu Gute. Weiter geht es am Freitag, 27. Oktober, um 18 Uhr mit einer Krimilesung der niederbayerische Buchautorin Karoline Eisenschenk. Sie liest aus ihrer aktuellen Krimireihe aus dem Buch „Fahnenweihe“ im Rathaus Sitzungssaal vor. Der Eintritt ist frei. Anmeldung über die VHS (Nr. 1703B).

Die "Problemzonen" treten beim Kulturherbst in Bäumenheim auf

Die Kabarettisten "Problemzonen" präsentieren dann am Samstag, 28. Oktober, ihr neues Programm „Ma sagt ja nix, ma red‘ ja bloß…“. Die vier Hobby-Kabarettisten beleuchten dabei typische Alltagssituationen genauso wie Zwischenmenschliches. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde im Voraus, und findet in den Räumlichkeiten der Donau-Ries-Werkstätten in Asbach-Bäumenheim statt. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse dann 15 Euro.

Das Klappmaul-Puppentheater „Urlaub mit Quatschi“ findet am Freitag, 10. November, um 15 Uhr im Rathaus Sitzungssaal statt. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und dauert etwa 30 Minuten. Der Eintritt ist frei. Danach folgt das Theater Knuth, das zum Kindertheater „Rotkäppchen – Teil 2“ am Freitag, 17. November, um 16 Uhr in die Bücherei im Rathaus einlädt. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt beträgt für Kinder zwei Euro und für Erwachsene drei Euro.

Den Abschluss des Kulturherbsts bildet der Gospelchor Sternenfänger

Auch in diesem Jahr hat sich die Theatergruppe der Vereinigten Schützengesellschaft Asbach-Bäumenheim ein lustiges Theaterstück ausgesucht. Worum genau es geht, verrät die Gruppe noch nicht, nur so viel: In traditioneller schwäbischer Mundart gibt es einen Bauernschwank in drei Akten zu sehen - voller Erwartungen, Missgeschicke, Liebschaften und Intrigen. Die Vorführungen finden am 24. November um 19.30 Uhr, 25. November um 19.30 Uhr und am 3. Dezember um 15 Uhr statt. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre kostet drei Euro, für Erwachsene sieben Euro. Karten können unter anderem online unter www.theater-ab.de reserviert werden.

Rot und feurig präsentiert sich abschließend der Gospelchor Sternenfänger aus Donauwörth und gibt ein Weihnachtskonzert am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Maria Immaculata. (AZ)