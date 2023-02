Transporter rollt an B2-Raststätte los und verursacht Unfall

Der Transporter eines 20-Jährigen rollt in Bäumenheim los und verursacht einen Unfall. Warum die Polizei auf eine Ahndung verzichtet.

Ein junger Mann hat an der B2-Raststätte in Asbach-Bäumenheim sein Fahrzeug nicht richtig abgestellt und damit einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, parkte der 20-Jährige am Sonntag um 22.05 Uhr seinen Kleintransporter vor dem Areal in der Bürgermeister-Müller-Straße. Dabei zog der Fahrer die Handbremse nicht ordnungsgemäß an. Als der Niedersachse den Transporter verlassen wollte, rollte dieser plötzlich los und prallte gegen den quer geparkten Pkw eines 64-Jährigen. Dabei entstand an der Fahrertüre des Autos ein Schaden von geschätzt einigen Hundert Euro. Der Verursacher meldete den Unfall sofort bei der Polizei in Donauwörth und hinterließ einen Hinweis am Auto. Daher verzichteten die Beamten auf eine gebührenpflichtige Ahndung des Vorfalls. (AZ)

