Übermüdet und alkoholisiert: Unfall bei Bäumenheim

1,1 Promille im Blut und beim Autofahren eingeschlafen: Ein 39-Jähriger baut auf der B2 bei Bäumenheim einen Unfall.

Zu einem Unfall durch Übermüdung und Alkoholkonsum ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden gekommen. Gegen 4.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto die Bundesstraße 2 von Augsburg kommend in Richtung Donauwörth. Im Bereich der dortigen Baustelle bei Bäumenheim kam er laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Warnbarken. Bei der Unfallaufnahme räumte der Verursacher ein, dass er während der Fahrt eingeschlafen ist.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Gegen den 39-Jährigen wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. An dem Auto sowie an den Warnbarken entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 8500 Euro. (AZ)