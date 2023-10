Überwachungskamera überführt flüchtigen Lkw-Fahrer

Bereits am vergangenen Mittwoch ist in Bäumenheim ein Schaden durch einen Lkw entstanden. Über die Überwachungskamera kam man nun auf den Täter.

Am vergangenen Mittwoch ist in der Bahnhofstraße in Asbach-Bäumenheim eine Hofeinfahrt durch einen unbekannten Lkw beschädigt worden. Nun konnte der Vorfall aufgeklärt werden. Über eine installierte Überwachungskamera an der Grundstücksgrenze konnte man feststellen, wie ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsrangieren dagegenfuhr, wodurch ein Pflanzentrog und ein Absperrpfosten beschädigt wurden. Anschließend fuhr der Verursacher weiter. Über die Kamera konnte das Kennzeichen und somit auch der Fahrer ermittelt werden. (AZ)